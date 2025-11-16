قمة دول البحيرات العظمى توصي بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

18 حجم الخط

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن قمة دول البحيرات العظمى أجازت توصية بتصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية".

قمة دولة البحيرات العظمى توصي بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية



واختتمت في العاصمة الكونجولية كينشاسا أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول البحيرات العظمى، والتي أصدرت بيانها الختامي. وقد حمل البيان "توصية واضحة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو إلى إدانة قوات الدعم السريع".

وقد ترأس وفد السودان المشارك في القمة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأجهزة الأمنية.

وأصدرت القمة بيانها الختامي الذي تناول "قضايا الأمن والدفاع داخل منظومة دول البحيرات، بالإضافة إلى النظر في قضايا المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية، وسبل حماية المعادن في الدول الأعضاء من استغلالها واستخدامها لصالح تمويل ودعم الميليشيات والحركات المتمردة المتواجدة في الإقليم".

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير معاوية عثمان خالد أن "القمة التاسعة قد أجازت التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري للمنظمة وتوصيات وزراء الدفاع والأجهزة الأمنية التي أوصت جميعها بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية".

