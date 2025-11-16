شبكة أطباء السودان توثق جرائم اغتصاب بحق فتيات من الفاشر

18 حجم الخط

أعلنت شبكة أطباء السودان، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن فريقها وثق استنادا إلى معلومات طبية وميدانية وصفتها بالموثوقة، 32 حالة اغتصاب خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وصلن إلى بلدة طويلة.

شبكة أطباء السودان توثق 32 حالة اغتصاب لفتيات من مدينة الفاشر

وقالت شبكة أطباء السودان في بيانها، إن بعض الاعتداءات وقعت داخل الفاشر عقب اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، بينما تعرضت فتيات أخريات للاغتصاب أثناء فرارهن باتجاه بلدة طويلة.

وأضافت الشبكة أنها تدين ما وصفتها بعمليات الاغتصاب، التي قالت إن عناصر من قوات الدعم السريع ارتكبوها بحق نساء في مدينة الفاشر والفارات من الحرب.

الدعم السريع ترتكب جرائم حرب في الفاشر

وأكدت أن “هذه الانتهاكات تمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، وفق وصفها.

وأفادت بأن الانتهاكات تعكس مستوى الانفلات والانتهاكات الممنهجة التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق سيطرة الدعم السريع.

وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعت إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وتأمين الحماية للناجيات والشهود، وتقديم العلاج والدعم النفسي والقانوني للضحايا دون أي قيود أو تهديد.

