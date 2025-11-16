جولة ليلية لمحافظ الدقهلية بمدينة بلقاس

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية ليلية، اليوم الأحد، في مدينة بلقاس؛ لمتابعة سير العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة.

وشملت جولة المحافظ تفقد عددٍ من مواقع العمل الجارية في قطاعات البنية التحتية ومشروعات الخطة الاستثمارية، وأعمال التطوير الجارية بشارع الكورنيش بالمدينة، وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من هذه المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، بما يحقق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات.

استمرار تكثيف أعمال النظافة والإشغالات بشكل منتظم

كما تفقد محافظ الدقهلية أحد شوارع المدينة بناءً على طلب المواطنين، ووجه غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بإدراجه في خطة مشروعات الرصف.

وأكد على استمرار تكثيف أعمال النظافة والإشغالات بشكل منتظم في الشوارع والميادين، للحفاظ على المظهر الحضاري، مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لأداء فرق النظافة لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

تفقد أحد المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للأوزان

واشتملت جولة المحافظ أيضًا على تفقد أحد المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للاوزان والمواصفات المقررة وجودة رغيف الخبز، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية لافران الخبز للتأكد من وصول رغيف صحي للمواطنين.

وأثناء الجولة، حرص محافظ الدقهلية على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على الاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى.

