الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة ليلية لمحافظ الدقهلية بمدينة بلقاس

جولة ليلي. لمحافظ
جولة ليلي. لمحافظ الدقهلية ببلقاس، فيتو
18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية ليلية، اليوم الأحد، في مدينة بلقاس؛ لمتابعة سير العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة.

وشملت جولة المحافظ تفقد عددٍ من مواقع العمل الجارية في قطاعات البنية التحتية ومشروعات الخطة الاستثمارية، وأعمال التطوير الجارية بشارع الكورنيش بالمدينة، وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من هذه المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، بما يحقق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات.

استمرار تكثيف أعمال النظافة والإشغالات بشكل منتظم 

كما تفقد محافظ الدقهلية أحد شوارع المدينة بناءً على طلب المواطنين، ووجه  غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بإدراجه في خطة مشروعات الرصف.

وأكد على استمرار تكثيف أعمال النظافة والإشغالات بشكل منتظم في الشوارع والميادين، للحفاظ على المظهر الحضاري، مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لأداء فرق النظافة لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

تفقد أحد المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للأوزان

واشتملت جولة المحافظ أيضًا على تفقد أحد المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للاوزان والمواصفات المقررة وجودة رغيف الخبز، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية لافران الخبز للتأكد من وصول رغيف صحي للمواطنين.

وأثناء الجولة، حرص محافظ الدقهلية على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم حول مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على الاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال التطوير الجارية الجداول الزمنية المحددة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جولة ليلية لمحافظ الدقهلية لخطة الإستثمارية محافظ الدقهلية مشروعات الخطة الاستثمارية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير يروي أسرار قاعة توت عنخ آمون

43.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: نجوم الرياضة والمجتمع في عزاء محمد صبري.. موقف الزمالك من رحيل ناصر منسي.. محمد صلاح يكشف عن هوية مثله الأعلى.. البرتغال تصعد لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

الكونغو الديمقراطية يفوز على نيجيريا بركلات الترجيح ويصعد للملحق العالمي للمونديال

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل والصعوبات

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

المزيد
الجريدة الرسمية