اقتصاد

43.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 43.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2 362 مليون ورقة منفذة على 158 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 57.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.958 مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 28.13 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 71.87 % خلال الجلسة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.925 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 41211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 50961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 18619 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 16267 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.

