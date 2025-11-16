الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هاني مهنا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء إثر أزمة صحية مفاجئة

هاني مهنا
هاني مهنا
18 حجم الخط

خرج الموسيقار هاني مهنا من المستشفى بعد تماثله للشفاء، حيث كان قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد مصدر مقرب من هاني مهنا أنه كان يعاني من أزمات في الصدر، وضيق في التنفس، لذلك كان يخضع للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد

وأضاف المصدر أن الأطباء صرحوا له بالخروج بعد استقرار حالته بشكل كبير.

جدير بالذكر أنه كان قد تصدر اسم الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار أخبار حول انفصالهما.


وقد ترددت تلك الشائعات بقوة في الوقت الذي التزم فيه النجمان بالصمت، ولم يكشفا حقيقة الأمر حتى الآن، بينما رفض الموسيقار هاني مهنا التعليق على تلك الأخبار، وأكد أن حياة ابنته ملك لها ولا يتدخل فيها.

من ناحية أخرى شاركت مؤخرًا الفنانة هنادي مهنا في بطولة مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" مع الفنان أحمد جمال سعيد، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية وحصل العمل على صدى واسع منذ عرض أولى حلقاته. 

كما يعرض لها بالسينمات فيلم "السادة الأفاضل" الذي يشارك في بطولته محمد ممدوح، الفنان بيومي فؤاد، الفنان الشاب طه دسوقي، الفنان محمد شاهين، الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني مهنا الموسيقار هاني مهنا هنادى مهنا

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

مصرع صغيرين في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

من القرآن والسنة، حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

المزيد
الجريدة الرسمية