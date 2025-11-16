عرض فيلم "خريطة رأس السنة " بالسينمات في هذا الموعد

18 حجم الخط

حددت الشركة المنتجة لفيلم “خريطة رأس السنة” موعد طرحه بالسينمات، حيث من المقرر أن يكون الفيلم متاحًا للجمهور داخل دور العرض المصرية يوم 24 ديسمبر المقبل، على أن يطرح بعدها بأيام قليلة في السينمات العربية.

وتدور قصة الفيلم حول سيدة مصابة بمتلازمة داون، تخوض رحلة مليئة بالتحديات والمواقف المؤثرة برفقة الطفل آسر، الذى يجسد شخصية ابن شقيقتها، في محاولة للعثور على والدته التي اختفت بعد وفاة والده المفاجئة، وتواجه البطلة خلال الرحلة العديد من المواقف الصعبة.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، إلى جانب الفنان الصاعد أسر، والعمل من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي.

