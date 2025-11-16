خالد النبوي ويسرا وحسين فهمي على ريد كاربت "المهاجر" في "القاهرة السينمائي" (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورا لافتا لعدد من كبار نجوم الفن خلال العرض الخاص لفيلم "المهاجر"، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الحالية احتفاءً بتكريم الفنان خالد النبوي.

وتألق النبوي على الريد كاربت برفقة زوجته، كما حرص عدد من النجوم على التواجد من بينهم الفنانة يسرا، والفنان حسين فهمي، كما شهدت الفعالية حضور الإعلامية هالة سرحان والإعلامية سهير جودة.

الاحتفاء بخالد النبوي

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 عرضًا خاصًا لفيلم "المهاجر" للمخرج الكبير يوسف شاهين اليوم الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض الجالا ببرنامج كلاسيكيات القاهرة.

ويأتي هذا العرض احتفاءً بتكريم النجم خالد النبوي ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في السينما المصرية والعربية.



فيلم المهاجر

يُعد فيلم "المهاجر"، إنتاج عام 1994، أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وهو فيلم روائي تبلغ مدته 124 دقيقة، ومن بطولة مجموعة من أهم نجوم جيل التسعينيات، من بينهم النجم المكرَّم خالد النبوي في أحد أبرز أدواره التي رسخت مكانته على الساحة الفنية.



يتناول الفيلم قصة رام، الشاب الذي يترك حياة البدو والترحال لينطلق في رحلة بحث عن المعرفة في مصر الفرعونية، في لحظة تاريخية تموج بالمؤامرات السياسية.

وبين عالمه القديم وعالم مصر المليء بالتغيرات، تتشكل ملامح مصيره الجديد وتُرسم رحلته الإنسانية التي تجمع بين الصراع الداخلي واكتشاف الذات والتحولات الكبرى التي يعيشها المجتمع من حوله.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

