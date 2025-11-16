نقل الموسيقار عمر خيرت للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

18 حجم الخط

تعرض الموسيقار عمر خيرت لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعتذر عمر خيرت لجمهوره ومحبيه عن أي حفلات أو مشاركات فنية كان من المقرر إحياؤها خلال الفترة القادمة حتى تعافيه.

وجاءت الأزمة الصحية عقب التألق اللافت للموسيقار عمر خيرت في حفل افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي بحديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة، حيث قدم واحدة من أجمل أمسياته الموسيقية على الإطلاق.

