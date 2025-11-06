مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

18 حجم الخط

كشف الدكتور حسين كمال، مدير ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن واحدة من أهم المفاجآت الأثرية خلال العقود الأخيرة، مؤكّدًا أن الدرع الجلدي والنسيجي الخاص بالملك توت عنخ آمون يُعد من أندر وأروع القطع التي جرى ترميمها داخل مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، والذي يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية.

عملية ترميم درع توت عنخ آمون

وأوضح "كمال"، خلال لقائه ببرنامج "مراسي" على قناة النهار، أن هذا الدرع هو النموذج الوحيد المعروف في الحضارة المصرية القديمة المصنوع من مزيج من النسيج والجلد، مشيرًا إلى أن عملية ترميمه استمرت تسعة أشهر كاملة واستخدم فيها الفريق المصري أحدث تقنيات الميكروسكوبات والتحليل المجهري لتحديد أماكن التثبيت الأصلية وشكل النسيج القديم.

هل درع توت عنخ آمون كان جنائزيًا أو رمزيًا؟

وأضاف أن الفريق اكتشف أن الدرع لم يكن جنائزيًا أو رمزيًا كما كان يُعتقد سابقًا، بل استُخدم فعليًا في المعارك والاحتفالات العسكرية، موضحًا أن اختبارات المحاكاة الحديثة أثبتت أن الدرع يستطيع صد السهام والرماح من مسافة مترين دون أن يتأثر، وهو ما يكشف عن تطور مذهل في تكنولوجيا الصناعات الحربية المصرية القديمة قبل العصور الحديدية بقرون.

وأكد "كمال" أن فلسفة الترميم في المتحف المصري الكبير تتجاوز فكرة الحفاظ المادي على الأثر، لتشمل أيضًا استخلاص المعرفة الحضارية والعلمية الكامنة في كل قطعة، مشيرًا إلى أن عرض الدرع ضمن قاعات الملك توت عنخ آمون يمثل نافذة جديدة لفهم الجانب العسكري والتقني في حياة الملك الشاب الذي رحل صغيرًا وترك إرثًا خالدًا.

