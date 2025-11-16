أسواق العملات المشفرة تحت الضغط رغم تراجع مؤشر الخوف إلى مستوى الـ 10 نقاط

18 حجم الخط

سجل مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية تراجعا إلى 10 نقاط، وهو ما يشير إلى أنه مازالت هناك حالة خوف شديد تسود المتعاملين.

تراجع مؤشر الخوف بسوق العملات الرقمية

يعكس هذا المستوى، المسجل اليوم الأحد، ملامسة المؤشر للقاع نفسه الذي تم تسجيله في فبراير 2025، بحسب شبكة CNBC عربية.

تراجعات قوية ضربت سوق العملات المشفرة

يأتي هذا الهبوط في المعنويات في ظل موجة تراجعات قوية ضربت سوق العملات المشفرة خلال الأيام الأخيرة، تحت وطأة تصاعد عدم اليقين بشأن السياسات النقدية في الولايات المتحدة، لاسيما بعد تصريحات متشائمة صدرت عن عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بخصوص اجتماع ديسمبر.

توقعات قرار الفيدرالي الأمريكي

بحسب أداة CME FedWatch، يقوم المتعاملون حاليا بتسعير احتمال أقل من 50% لقيام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، مقارنة بـ 62.9 % في وقت سابق من هذا الأسبوع، و95.5 % قبل شهر واحد فقط، ما يبرز حجم التحول في توقعات الأسواق.

على صعيد الأداء السعري، تداول البتكوين حاليًا دون مستوى 94 ألف دولار، لتمحو بذلك مكاسب عام 2025 بالكامل، بعد أن كانت أكبر عملة مشفرة في السوق قد حققت ارتفاعًا بنسبة 157 % في عام 2023، وبنسبة 120 % في عام 2024.

وتعكس هذه التطورات حالة من الضبابية العميقة التي تخيم على الاتجاهات المقبلة لسوق العملات الرقمية، وسط ترقب شديد لقرارات الفيدرالي وتأثيرها على شهية المخاطرة في الأصول عالية التقلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.