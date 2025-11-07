العملات المشفرة تخسر مكاسب 2025، والبيتكوين يهبط لمستوى قياسي

18 حجم الخط

شهدت سوق العملات المشفرة تراجعا حادا، ومحو معظم مكاسب العام الحالي في غضون شهر واحد فقط، حيث فقدت القيمة السوقية الإجمالية نحو 20% منذ ذروتها في أكتوبر، لتقترب من التخلي تمامًا عن مكاسبها منذ بداية 2025.

القيمة السوقية للعملات المشفرة

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة ذروة قياسية في السادس من أكتوبر عند نحو 4.4 تريليون دولار، لكنها شهدت تراجعا حادا بعد ذلك، ولم يتبق سوى 2.5% تفصلها عن فقدان كامل مكاسب العام.

هبوط العملات المشفرة

ويرجع هذا الهبوط إلى عملية تصفية مفاجئة لمراكز مدعومة بالديون بقيمة 19 مليار دولار، مما أضعف الثقة في السوق وأفقد المستثمرين الأمل في انتعاش قريب.

العملات البديلة الأكثر تضررا

واتجهت البيتكوين نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، حيث هبطت 8% منذ بداية الأسبوع لتتداول حول مستوى 101 ألف دولار، متجاوزة بذلك متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى دعم رئيسي صامد منذ السوق الهابطة في 2022.

رغم اتساع موجة البيع، كانت الخسائر الأكثر حدة في العملات البديلة، التي تتميز بتقلبات أعلى، حيث سجلت أداء ضعيفا على مدار العام.

وأوضح أوجستين فان من"سيجنال بلاس" أن السوق يتداول في موقع دفاعي منذ أشهر، مع عدم تدفق أموال جديدة تذكر للرموز البديلة أو مشاريع التمويل اللامركزي.

فيما أرجع جيف مي من منصة "بي تي إس إي"، من التراجع إلى مخاوف من المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن موجة بيع في هذا القطاع قد تدفع البيتكوين دون 100 ألف دولار.



رغم الأجواء السلبية، ظهرت مؤشرات على استقرار محتمل بعد أن سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية للبيتكوين والإيثريوم تدفقات بقيمة 253 مليون دولار أمس الخميس، ما ينهي ستة أيام متتالية من عمليات السحب.

