الأحد 16 نوفمبر 2025
تشكيل مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية في نهائي الملحق الأفريقي للمونديال

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
أعلن مدربا منتخب نيجيريا والكونغو الديمقراطية عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

تشكيل نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية 

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام نيجيريا 

والفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى الملحق العالمي والذي سيقام في شهر مارس المقبل 2026، وفقا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

