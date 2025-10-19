شهد طريق الأوتوستراد، صباح اليوم كثافات مرورية مرتفعة في الحركة على الطريق في الاتجاهين، نتيجة كسر ماسورة مياه رئيسية تسببت في تراكم كميات كبيرة من المياه وتعطل حركة السير.

كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بكسر ماسورة مياه على الطريق الدائري بمنطقة الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، من بينها قوات الحماية المدنية وشرطة المرور، إلى موقع البلاغ.

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

وتمكنت القوات من السيطرة على مصدر المياه وإيقاف التسرب، فيما تواصل فرق الصيانة سحب كميات المياه المتراكمة باستخدام الشفاطات الكبيرة، لإعادة حركة المرور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.