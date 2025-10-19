الأحد 19 أكتوبر 2025
حوادث

كسر ماسورة مياه يتسبب في كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد

شهد طريق الأوتوستراد، صباح اليوم كثافات مرورية مرتفعة في الحركة على الطريق في الاتجاهين، نتيجة كسر ماسورة مياه رئيسية تسببت في تراكم كميات كبيرة من المياه وتعطل حركة السير.

 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بكسر ماسورة مياه على الطريق الدائري بمنطقة الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، من بينها قوات الحماية المدنية وشرطة المرور، إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة على مصدر المياه وإيقاف التسرب، فيما تواصل فرق الصيانة سحب كميات المياه المتراكمة باستخدام الشفاطات الكبيرة، لإعادة حركة المرور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن.

 

كثافات مرورية على طريق الأوتوستراد كثافات مرورية طريق الاوتوستراد الاوتوستراد كسر ماسورة مياه

