تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين أوكرانيا وأيسلندا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب أوكرانيا أمام أيسلندا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان أعلن سيرجي ريبروف المدير الفني لمنتخب أوكرانيا تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب أيسلندا، في الجولة الأخيرة بتصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا، فيتو

تشكيل منتخب أوكرانيا أمام أيسلندا

يدخل منتخب أوكرانيا مباراة أمام أيسلندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: كونوبليا - زاباراني - ميكولا ماتفيينكو - فيتالي ميكولينكو

الوسط: فيكتور تسيجانكوف - روسلان مالينوفيسكي - كالوزيني

الهجوم: يارموليوك - أولكسندر زوبكوف - فلاديسلاف فانات

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة

يحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وقد حسم بالفعل بطاقة التاهل لمونديال 2026 بالجولة الخامسة.

ويحتل منتخب أيسلندا المركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي برصيد 7 نقاط، يليه منتخب أوكرانيا في المركز الثاني بنفس الرصيد.

فيما يحل منتخب أذربيجان في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

نظام التأهل الأوروبي لكأس العالم 2026

يعتمد نظام التأهل الأوروبي على 12 مجموعة تضم 4 إلى 5 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، ليُحسم 12 مقعدًا.

ملحق الصعود الأوروبي لبلوغ المونديال

المقاعد الأربعة المتبقية ستُحدد عبر ملحق في مارس 2026 بمشاركة 16 منتخبًا، هم أصحاب المركز الثاني في المجموعات الاثنتي عشرة بالإضافة إلى أربعة منتخبات من دوري الأمم الأوروبية 2024–2025 الأعلى تصنيفًا بين غير المتأهلين.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخامس من ديسمبر موعدًا لسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في مركز “كينيدي للفنون” بواشنطن، وستبث قناة “بي إن سبورت” مراسم السحب.

