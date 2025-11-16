الأحد 16 نوفمبر 2025
تشكيل منتخب أوكرانيا في مواجهة أيسلندا بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، أعلن سيرجي ريبروف المدير الفني لمنتخب أوكرانيا تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب أيسلندا في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في ضتيفة أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل منتخب أوكرانيا أمام أيسلندا

يدخل منتخب أوكرانيا مباراة أمام أيسلندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: كونوبليا - زاباراني - ميكولا ماتفيينكو - فيتالي ميكولينكو  

الوسط: فيكتور تسيجانكوف - روسلان مالينوفيسكي - كالوزيني 

الهجوم: يارموليوك - أولكسندر زوبكوف - فلاديسلاف فانات

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة

يحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وقد حسم بالفعل بطاقة التاهل لمونديال 2026 بالجولة الخامسة.

ويحتل منتخب أيسلندا المركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي برصيد 7 نقاط، يليه منتخب أوكرانيا في المركز الثاني بنفس الرصيد.

فيما يحل منتخب أذربيجان في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

