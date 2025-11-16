الأحد 16 نوفمبر 2025
موعد مباراة فرنسا وأذربيجان في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
يحل منتخب فرنسا ضيفًا مساء اليوم الأحد على أذربيجان بملعب "توفيق بهراموف" بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا وأذربيجان 


تنطلق مباراة فرنسا ضد أذربيجان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأذربيجان 


تذاع مباراة فرنسا أمام أذربيجان عبر قناة beIN sports HD1.

 

وكان منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، حسم تأهله بالفعل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد.

 

وتتصدر فرنسا مجموعتها برصيد 13 نقطة، ويحل منتخب آيسلندا في المركز الثاني، ويليه أوكرانيا في المركز الثالث وكلاهما يملك 7 نقاط، فيما تتذيل أذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة لقاء أذريبجان وهم مانو كونيه وإدواردو كامافينجا وكيليان مبابي، حيث عادوا لأنديتهم روما وريال مدريد على الترتيب.

ويغيب ثنائي ريال مدريد، كامافينجا ومبابي بسبب الإصابة، وكونيه يغيب للإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام أوكرانيا في المباراة الماضية.

 

