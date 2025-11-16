الأحد 16 نوفمبر 2025
استطلاع: 74% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 74% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر.
 

حكومة نتنياهو تشكل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحكومة قررت تشكيل فريق وزاري يحدد التفويض الذي سيمنح للجنة التحقيق.

وفي وقت سابق أظهر استطلاع جديد لصحيفة "معاريف" أن 67% من الإسرائيليين يدعمون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، على أن يتم تعيينها من قبل رئيس المحكمة العليا.

العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد 

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من قضايا الفساد المتهم فيها بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

