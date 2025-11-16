الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أول تعليق من جيش الاحتلال على استهداف دبابة إسرائيلية قوات اليونيفيل في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار باتجاه من زعم أنهم “مشبوهون” اليوم بتلة حمامص جنوبي ‎لبنان، ثم تبين أنهم تابعون للأمم المتحدة.

وادعى جيش الاحتلال: نؤكد أننا لم نطلق النار بشكل موجه تجاه قوات اليونيفيل، ونعمل على معالجة الأمر.

 

دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قوات اليونيفيل

بدورها، قالت قوات اليونيفيل اليوم الأحد: إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتها قرب موقع أقامته إسرائيل داخل ‎لبنان.

تل أبيب تستخف بمجلس الأمن الدولي وبأرواح قواتنا

في سياق متصل، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، الشهر الماضي، إن مسيّرة إسرائيلية اقتربت من دورية تابعة لها في كفركلا وألقت قنبلة.

وتابعت اليونيفيل: كذلك قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق النار تجاه قوات حفظ السلام ولا أضرار، مشددة على أن أفعال الجيش الإسرائيلي تنتهك قرار مجلس الأمن وسيادة لبنان.

وأضافت اليونيفيل: أفعال الجيش الإسرائيلي تظهر استخفافا بسلامة وأمن جنودنا.

 

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

