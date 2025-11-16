الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

زين الدين زيدان يظهر في ريال مدريد مع بيريز، ما السبب؟

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
18

ظهر زين الدين زيدان في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، خلال مشهد مفاجئ مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز خلال مباراة دوري كرة القدم الأمريكية التي احتضنها الملعب، اليوم الأحد.

وجلس زيدان، المدرب والنجم السابق للفريق، إلى جانب بيريز ورئيسة مجتمع مدريد إيزابيل دياز أيوسو، وتبادل حديثًا قصيرًا مع رئيس النادي.

 

تفاصيل حديث زين الدين زيدان مع رئيس نادي ريال مدريد 

قال زيدان لرئيس الريال بيريز وفق صحيفة "ماركا" إن الملعب الجديد يبدو في أفضل صورة بعد التطوير، مشيرًا إلى أن ما يراه يعكس نقلة كبيرة ستخدم النادي في تنظيم فعاليات جماهيرية ضخمة مثل الحدث الذي شهده برنابيو.

التقارب بين زيدان وبيريز أثار توقعات لدى بعض جماهير ريال مدريد حول احتمال عودة المدرب الفرنسي إلى مقاعد بدلاء الفريق، لكن هذا السيناريو لا يدخل ضمن خطط الطرفين في الوقت الحالي.

ويثق ريال مدريد في مشروع تشابي ألونسو، ويضع عليه آمالًا طويلة المدى، بينما ينتظر زيدان تولي تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية فترة ديدييه ديشامب عقب كأس العالم المقبل.

تشير المعطيات إلى أن زيدان هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب فرنسا، ولا يفكر في أي تجربة أخرى قبل حسم هذا المسار.

ورغم ما تردد، سابقًا، عن فتور العلاقة بين زيدان وبيريز، إلا أن ظهورهما معًا في برنابيو يعكس متانة الروابط بينهما.

زين الدين زيدان زيدان ريال مدريد فلورنتينو بيريز بيريز

الجريدة الرسمية