موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

إنجلترا
إنجلترا
تصفيات كأس العالم، يحل منتخب إنجلترا ضيفًا أمام ألبانيا، اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وضمن منتخب إنجلترا تأهله إلى منافسات كأس العالم منذ الجولة قبل الماضية، في شهر نوفمبر، ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل العلامة الكاملة.

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا

تنطلق مباراة إنجلترا ضد ألبانيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا أمام ألبانيا

تُذاع مباراة إنجلترا وألبانيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd2.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الحادية عشر برصيد 21 نقطة، في حين أن منتخب ألبانيا لديه 14 نقطة في المركز الثاني.

وكان منتخب ألبانيا حجز أولي بطاقات الملحق الأوروبي المؤهل إلى منافسات بطولة كأس العالم نسخة 2026، التي ستُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وضمن ألبانيا التواجد في وصافة مجموعة إنجلترا “الذي حسم تأهله للمونديال” قبل ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات لتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال ليحجز ألبانيا مقعده في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

موعد قرعة ملحق أوروبا للمونديال

ويجري الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرعة الملحق الأوروبي لكأس العالم يوم الخميس المقبل.

ويشارك 48 منتخبًا في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، صيف 2026، حيث تمتلك قارة أوروبا 16 مقعدًا في النظام المستحدث للمنافسة العالمية.

ويتأهل 12 منتخبًا بشكل مباشر، من قارة أوروبا، إلى منافسات كأس العالم وهم الذين يتصدرون المجموعات في إطار التصفيات وضمن ثلاث منتخبات التأهل الرسمي وهم إنجلترا، فرنسا، كرواتيا..
 أما المنتخبات التي تتواجد في وصافة مجموعاتها، في إطار التصفيات، فإنها تخوض مرحلة الملحق، بواقع 12 فريقًا، مع 4 منتخبات التي تحتل أعلى تصنيف في دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق مرحلة الملحق في شهر مارس المقبل، وسيتم تقسيم الـ16 منتخب إلى 4 مجموعات، تمثل كل منها مسار مكون من 4 منتخبات، يضمن كل مسار مباراتين نصف نهائيتين، تقامان بنظام المواجهة الفاصلة الواحدة، ثم مباراة نهائية، ليتأهل الفائزون الأربعة من المسارات إلى كأس العالم، لاكتمال عقد منتخبات أوروبا.

