الرياضة تدشن مبادرة "مراكزنا آمنة.. حياتك تهمنا" استعدادًا لفصل الشتاء بالجيزة

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اليوم مبادرة "مراكزنا آمنة – حياتك تهمنا"2، والتي تنفذ للعام الثاني على التوالي تزامنًا مع بداية فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيّرات مناخية تتطلب استعدادات خاصة داخل الهيئات الشبابية والرياضية لضمان سلامة المترددين، وخاصة الأطفال.

وجاء التدشين عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقده وكيل الوزارة مع إدارة الإستراتيجية ومسؤولي الأزمات والطوارئ بالمديرية، لوضع خطة عمل منظمة تشمل كل الإدارات، بهدف رفع درجة الجاهزية داخل مراكز الشباب ومعالجة أي مشكلات محتملة قد تنتج عن الأمطار أو الرياح أو الأحمال الكهربائية خلال الشتاء.

وبدأت فعاليات التدشين بجولة تفقدية أجراها الدكتور محمود الصبروط داخل مركز شباب المشابك، حيث تابع سلامة أعمدة الإنارة وعزلها، وثبات العوارض داخل الملاعب، وفحص مناطق الألعاب، والتأكد من خلوها من أي مخاطر، بالإضافة إلى متابعة الأسلاك الكهربائية ومساراتها، وحالة الأسطح ونظافتها ومنع تراكم أي مخلفات قد تتأثر بالطقس السيئ، وسلامة طفايات الحريق.

وأكد الصبروط أن المبادرة تأتي في وقت هام لرفع مستوى الأمان داخل المراكز، موضحًا أن الخطة تستهدف التحرك الاستباقي لمواجهة أي طوارئ خلال الشتاء، وتوفير بيئة آمنة للنشء والشباب باعتبارهم الفئة الأكثر ترددًا على للهيئات.

وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية أسفرت عن إعداد خطة متابعة محكمة، من خلال استمارة ثابته لكل هيئة تتضمن مرور الإدارات الفرعية على المراكز يوميًا، وتحديد أولويات العمل ومتابعة صيانة أعمدة الكهرباء وعزلها، مراجعة العوارض داخل الملاعب، تأمين منشآت ألعاب الأطفال،تنظيف الأسطح ومواسير صرف الأمطار، مراجعة الأسلاك المكشوفة،التأكد من جاهزية مخارج الطوارئ وطفايات الحريق.

كما أكد الصبروط أن المبادرة تتكامل مع الجانب البيئي من خلال شعار "مركزنا آمن"، والذي يتضمن الحفاظ على نظافة الهيئات، وزراعة الأشجار، وتركيب نواقص أعمدة الإنارة.

وتُعد المبادرة بعامها الثاني خطوة هامة نحو تعزيز عوامل الأمن والسلامة وتحسين بيئة العمل داخل مراكز الشباب، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء بصورة آمنة ولائقة.

أشرف صبحي يشهد النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من «أولمبياد الصحفيين وأسرهم»، التي نظمها الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بالتعاون مع لجنة النشاط في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد يحيى.

شارك في تنظيم الفعالية عدد من الاتحادات الرياضية، من بينها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والاتحاد المصري للبادل والاتحاد المصري للدارتس والاتحاد المصري للرياضة للجميع، وبمشاركة ما يقرب من 1000 صحفي وأسرهم، وذلك بحضور الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.

تضمنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية تشمل: كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب البلايستيشن، الدومينو، الدارتس، البادل، ومسابقة شد الحبل للفتيات، بما يعكس ثراء الفعاليات وقدرتها على استيعاب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "نسعد باستضافة هذا الحدث بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والذي يجمع أسرة الصحافة المصرية في أجواء رياضية واجتماعية راقية مشيرًا إلى أن أولمبياد الصحفيين ضمن رؤية الوزارة لدعم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في نشر الرياضة كأسلوب حياة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة نحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة لنجاح هذه التظاهرة، وندعم استمرارها سنويًا لما لها من دور كبير في دعم التواصل الإيجابي بين الصحفيين وأسرهم، وترسيخ قيم المنافسة والعمل الجماعي، موضحًا نعتبر أولمبياد الصحفيين نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ونسعى لتطويره ليصبح حدثًا سنويًا أكبر وأشمل يتيح مساحات أوسع للمشاركة ونشر الرياضة بين مختلف الفئات.

من جانبه، أعرب أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، عن سعادته بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مُثنيًا على دعمه المستمر للاتحاد وللجماعة الصحفية، وحرصه على تلبية احتياجاتهم الرياضية، مشيرًا إلى أن الفعالية تأتي في إطار دعم الاتحاد للأنشطة المجتمعية والمشاركة الرياضية بين الصحفيين وأسرهم في أجواء تنافسية إيجابية، لافتًا إلى أن النسخة الثانية تشهد توسعًا كبيرًا في عدد الألعاب والمشاركين مقارنة بالعام الماضي.

كما تم توزيع جوائز مالية وعينية على الفائزين؛ حيث جرى تخصيص 20 ألف جنيه للمركز الأول في مسابقة كرة القدم، و10 آلاف جنيه للثاني، و5 آلاف جنيه للثالث، أما باقي الألعاب، فتبلغ جوائزها 5 آلاف جنيه للمركز الأول، و3 آلاف للثاني، وألفي جنيه للثالث.

