محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن الحمي القلاعية

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوة إرشادية مشتركة بين الإدارة العامة للإنتاج الحيواني والإدارة العامة للإرشاد الزراعي، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالفيوم، عن "الوقاية والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وطرق حماية الثروة الحيوانية وأهمية إختيار سلالات التلقيح الإصطناعي وأهمية التحصينات".

محاور الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الندوة تناولت التعريف بمرض الحمى القلاعية وأعراضه ومسبباته وطرق انتقال العدوى، ووسائل الوقاية من المرض داخل المزارع وأهمية الالتزام بجدول التحصينات الوقائية المنتظمة لحماية الماشية، ودور المربين في الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، والحفاظ على نظافة وتطهير أماكن التربية، كما تناولت التعريف بأهمية التلقيح الإصطناعي ودوره في تحسين السلالات المحلية ورفع معدلات الإنتاج من الألبان واللحوم، وعرض لأهم سلالات التلقيح الصناعي المستخدمة في برامج التحسين الوراثي، التي تتميز بإنتاجيتها العالية وجودتها الوراثية، وتوضيح كيفية اختيار السلالات المناسبة لبيئة محافظة الفيوم بما يضمن أفضل النتائج للمربين.

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تحسين أساليب الري وترشيد استهلاك المياه

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن قواقع المحاصيل الشتوية وطرق مقاومتها

واوصت الندوة بالتعاون المستمر بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري في تنفيذ برامج التحصين والتلقيح الصناعي، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين من أجل تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

الجريدة الرسمية