رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد باحتلال مناطق أخرى في غزة

رئيس أركان الاحتلال
رئيس أركان الاحتلال
قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة في رفح: علينا أن نكون مستعدين للانتقال سريعا إلى هجوم واسع في قطاع غزة والسيطرة على مناطق على الجانب الآخر من الخط الأصفر.


رئيس أركان الاحتلال يلوح باحتلال مناطق أخرى في غزة
 

وأضاف زامير: قواتنا تواصل العمل على طول الخط الأصفر ونملك حاليا السيطرة العملية على أكثر من 50% من قطاع غزة دون السيطرة على السكان المدنيين.
 وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال: نسعى لمنع حماس من الحشد عبر التحكم في التضاريس الإستراتيجية ومعابر غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل أعلام فلسطينية، بشن قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مناطق شرقي مدينة خان يونس وراء الخط الأصفر.

في غضون ذلك، أكدت منظمة الأمم المتحدة، مساء أمس السبت، تضرر أكثر من 13 ألف أسرة من الأمطار في قطاع غزة وآلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه.

الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، في بيان أمس السبت: إن الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأضافت الأونروا: الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان.

معاناة سكان غزة تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي

في السياق ذاته، قالت بلدية غزة: إن معاناة سكان القطاع تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي، مؤكدة أن الأوضاع في عدد من الأحياء باتت “كارثية” نتيجة تجمعات المياه وارتفاع منسوبها في المناطق المنخفضة.

 

