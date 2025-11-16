وحيد قرقر مرشح القائمة الوطنية بالدقهلية: الأولوية لاستكمال ملفات الصحة والتعليم والإيجار القديم

18 حجم الخط

أكد النائب وحيد قرقر مرشح القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أن الأولوية لوحدة الصف واستكمال ملفات الصحة والتعليم وقانون الإيجار القديم.

حيث أدلى وحيد قرقر، المرشح على القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، بتصريحات هامة تناول فيها رؤيته للدورة البرلمانية المقبلة، مستعرضًا أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الخبرة البرلمانية والتمثيل الحزبي

​أشار النائب قرقر إلى مسيرته البرلمانية الممتدة، حيث بدأ مسيرته في دورة 2015-2020 كمرشح فردي مستقل، وانضم لاحقًا لائتلاف "دعم مصر" بقيادة اللواء سامح سيف اليزل. وفي دورة 2020-2025، خاض الانتخابات كمرشح فردي عن حزب مستقبل وطن.

​ويخوض النائب قرقر هذه الدورة، التي وصفها بـ "الدورة الثالثة في البرلمان"، ضمن القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن، مشددًا على أنه خلال الدورتين السابقتين شغل منصب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى جانب كونه أمين أمانة النقل والمواصلات بمركزية حزب مستقبل وطن.

نظام المشاركة والجمهورية الجديدة

​وصف النائب الانتخابات الحالية بأنها تأتي في ظل ظروف وتحديات كبيرة محيطة بالدولة المصرية، مما جعلها مختلفة، حيث تحول النظام داخل القائمة الوطنية من "المغالبة إلى المشاركة"، حيث تم التنسيق بين 13 حزبًا سياسيًا وبشكل تشاركي يضم مختلف الأطراف والأفكار والأيديولوجيات، من أجل هدف واحد هو مساندة الدولة المصرية في هذه المرحلة. هذا التنسيق مقتصر على مرحلة الانتخابات، ومن ثم لكل حزب أو تيار داخل قاعة البرلمان حرية التعبير عن أفكاره ورؤاه عند مناقشة القوانين، وهو ما نراه اليوم من أحزاب المعارضة التي تختلف في الرؤى دون المساس بوحدة واستقرار الوطن."

​ أولويات الدقهلية: الصحة والتعليم ووحدة الصف

​أكد قرقر أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي استكمال ما بدأ منذ عام 2016 من ملفات خدمية، مشيرًا إلى أن من بينها ما تم الانتهاء منه، وآخر قيد التنفيذ، وبعضها لم يُطرق بعد، خاصةً ملفي التعليم والصحة.

​مشددًا على أن نواب الدقهلية (الـ 17 نائبًا بالقائمة + الـ 38 نائبًا بخلاف نواب الشيوخ) سيعملون على تحقيق "وحدة صف" لتكون الهيئة البرلمانية للدقهلية "صوتًا ورأيًا واحدًا" لما يخص الصالح العام للشارع والمواطن الدقهلاوي.



​في قطاع الصحة، تعهد النائب بالعمل على فع مستوى المراكز الطبية بالمنصورة، ةفع مستوى المستشفيات والوحدات الصحية في إطار التأمين الطبي الشامل ومبادرة حياة كريمة، التي سيكون نصيب الدقهلية منها خمسة مراكز.

​"التأمين الصحي الشامل سيغطي الجميع بإذن الله لصالح المواطن، وسنقوم بجبر كافة نواحي ما يخصه في منظومة الرعاية الصحية."



ملف الإيجار القديم: حلول ملزمة وتوفير بدائل

​تطرق النائب إلى ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه قانون "طال عليه الزمن وكان مصدر معاناة للملاك". مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتحديد نهاية للعقود القائمة بحلول شهر نوفمبر المقبل جعل العقود التي ليس لها وجود "لقمة سهلة للمالك".



​وأوضح أن القانون الذي تم مناقشته مؤخرًا يهدف إلى إعادة صياغة الإجراءات بما يتضمن حريات المواطن المصري، حيث تم تحديد مدة زمنية للعلاقة الإيجارية بـ سبع سنوات، على أن تلتزم الدولة بـتوفير سكن بديل للمستأجرين، سواء بنظام الإيجار التمويلي، العادي، أو التمليك.

​تم تكليف كافة الوزراء المعنيين، مثل الإسكان والتنمية المحلية، بتجهيز كافة الأراضي المتاحة في المحافظات لدراستها ورفعها للحكومة لعمل مبادرة لتوفير المساكن البديلة.

​وتوصلنا إلى صيغة ملزمة من الدولة لضمان عودة العلاقة الطبيعية ما بين المالك والمستأجر، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين."

​وفي سياق المغالاة في الإيجارات، نصح النائب الشباب بالتوجه إلى المدن الجديدة المتاحة فيها مستويات ووحدات سكنية تناسب كافة الفئات، والتقديم عليها من خلال التمويل العقاري المدعوم من الإسكان، مؤكدًا: "على الشباب الخروج من المدن القديمة، لأن المعروض فيها أقل من الطلب، ما يؤدي إلى المغالاة من الملاك. المدن الجديدة جاهزة بكل مرتفقاتها وكل ما تحتاجه الجمهورية الجديدة 2030".

