ميرفت عازر مرشح القائمة الوطنية بالدقهلية: لدي أجندة برلمانية تركز على المحليات والمرافق

تتبنى المهندسة ميرفت عازر مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر، للدور الثاني على التوالي بمحافظة الدقهلية أجندة برلمانية قوية تجمع بين الدور التشريعي والخدمي، معلنة التزامها بتمثيل كل المصريين.

عازر مرشحة القائمة الوطنية بالدقهلية: المحليات والأحوال الشخصية أولوية قصوى

​وأكدت عازر على أن دور النائب الأولويات التشريعية والرقابية ويتمثل في التشريع والرقابة على أجهزة الدولة، وتعتبر أن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية والمحليات هي أبرز الملفات التي تسعى لمناقشتها.

كما شددت على ضرورة العمل على توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية كحق دستوري والقائمة الوطنية تعمل كفريق من خلال ندوات تدعوا للمشاركة الانتخابية وحق كل مواطن في اختيار من يمثله.

مناقشة قانون الأحوال الشخصية والمحليات

وقالت عازر إن أولى أولويات دور الانعقاد الجديد أتمنى النقاش العاجل لقانون الأحوال الشخصية والمحليات وعودة المجلس المحلي الذي يخفف الضغط علي نائب البرلمان لتفرغه للرقابة والتشريع والمحليات تتولي الجانب الخدمية والجميع في صالح المواطن .

طلبات إحاطة وبرغبة ستكتمل في الدور الجديد

وكشفت عن سعيها الدؤوب لحل القضايا الخدمية والمحلية (دائرة ميت غمر): من خلال تقديم طلبات إحاطة وبرغبة بدأتها ولم تستعملها وآخرين جديدة حيث طالبت المرشحة بحل قضايا حيوية في دائرتها، منها المرافق كتخصيص أرض لمشروع صرف صحي (محطة رفع كفر بهيدة).

إنشاء انفاق وسور على شريط السكة الحديد بميت غمر

وفيما يخص النقل والسلامة شددت علي ضرورة التدخل لحل مشكلة كثرة حوادث طريق "السكة الجديد" في ميت غمر نتيجة مروره بكتلة سكنية تقسم ميت غمر لجزئين وعدم وجود أنفاق كافية أو صور يحمي المواطنين ويموعهم من العبور علي القضبان الحديدية

مطابقة المخططات التفصيلية بالواقع تسهيلا على المواطنين

​كما ستتقدم بطلب إحاطة خاص بتطابق الخرائط: مراجعة المخططات التفصيلية على الطبيعة لضمان تطابقها مع الواقع وتسهيل استخراج تراخيص البناء.

إنشاء مدرسة تمريض لسد العجز

​كما تتقدم بإنشاء مدرسة تمريض لاستغلال وحدة صحية كبيرة غير مستغلة في ميت غمر وسد العجز في التمريض.

موقف حضاري بميت غمر

​واستنكرت عدم وجود موقف حضاري بميت غمر مشيرة إلي أنها بدأت بتحديد قطعة أرض تابعة الأوقاف ستطالب بإنشاء موقف حضاري في ميت غمر واستغلال أرض الأوقاف بدلًا من العشوائية.

ودعت عازر إلى التعاون لاستكمال هذه الملفات التي لم تنتهي منها، مؤكدة أن القسم البرلماني يمثل كل مواطن مصري، وليس ما يخص الدائرة فقط.

وميرفت عازر، مهندسة ورئيسة قطاع سابق بشركة مياه الدقهلية لمدة 12 عامًا، مرشحة عن قائمة حزب مستقبل وطن في دور (2020)، وتم تجديد الثقة وإدراج اسمها للدور الثاني علي التوالي في القائمة الوطنية.

