الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دورة سيد درويش، انطلاق المهرجان الأول للغناء "نغم 1" بجامعة الفيوم

مهرجان الغناء الاول
مهرجان الغناء الاول بجامعة الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

انطلق اليوم الأحد، المهرجان الغنائي الأول "نغم 1"، دورة الفنان سيد درويش، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم، بحضور الفنان محمد عز ضيف شرف المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم، سيادة علي محمود موجّهة التربية الموسيقية، العازف صلاح محمود زكي، المايسترو وائل حمدي مدرب فريق كورال جامعة الفيوم.

الكليات المشاركة في المهرجان

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم،إن 13 كلية على مستوى الجامعة تشارك في المهرجان.

 ويقام خلال الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر 2025 في منافسات الغناء الجماعي والفردي، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى في الغناء الجماعي، والمركزين الأول والثاني في الغناء الفردي.

اكتشاف المواهب

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار أن المهرجان يهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية بين طلاب جامعة الفيوم والعمل على تشجيعهم والارتقاء بقدراتهم الفنية، مع ضرورة الالتزام بالقيم المجتمعية وإحياء الأغاني التراثية التي تُنمي روح الولاء والانتماء للوطن،  وسيتم اختيار العناصر المتميزة للانضمام إلى فريق كورال الجامعة.

 

جامعة الفيوم: تسجيل 75 رسالة للحصول على الماجستير والدكتوراه

لأول مرة، جامعة الفيوم تدشن الخيمة التراثية وكرنفال "البس ما يحلو لك"

وقال الفنان محمد عز أن الغناء فن يجمع بين أصوات متعددة لتكوين لحنٍ موحّد، ويسهم في خلق تجربة موسيقية فريدة تعزز روح التعاون بين المشاركين، داعيًا الطلاب إلى استغلال وقتهم الجامعي في التعبير عن أفكارهم ومواهبهم، وأشاد باختيار اسم الفنان سيد درويش ليكون عنوان النسخة الأولى من المهرجان.

