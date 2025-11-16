دورة سيد درويش، انطلاق المهرجان الأول للغناء "نغم 1" بجامعة الفيوم

18 حجم الخط

انطلق اليوم الأحد، المهرجان الغنائي الأول "نغم 1"، دورة الفنان سيد درويش، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم، بحضور الفنان محمد عز ضيف شرف المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم، سيادة علي محمود موجّهة التربية الموسيقية، العازف صلاح محمود زكي، المايسترو وائل حمدي مدرب فريق كورال جامعة الفيوم.

الكليات المشاركة في المهرجان

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم،إن 13 كلية على مستوى الجامعة تشارك في المهرجان.

ويقام خلال الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر 2025 في منافسات الغناء الجماعي والفردي، ويتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى في الغناء الجماعي، والمركزين الأول والثاني في الغناء الفردي.

اكتشاف المواهب

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار أن المهرجان يهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية بين طلاب جامعة الفيوم والعمل على تشجيعهم والارتقاء بقدراتهم الفنية، مع ضرورة الالتزام بالقيم المجتمعية وإحياء الأغاني التراثية التي تُنمي روح الولاء والانتماء للوطن، وسيتم اختيار العناصر المتميزة للانضمام إلى فريق كورال الجامعة.

وقال الفنان محمد عز أن الغناء فن يجمع بين أصوات متعددة لتكوين لحنٍ موحّد، ويسهم في خلق تجربة موسيقية فريدة تعزز روح التعاون بين المشاركين، داعيًا الطلاب إلى استغلال وقتهم الجامعي في التعبير عن أفكارهم ومواهبهم، وأشاد باختيار اسم الفنان سيد درويش ليكون عنوان النسخة الأولى من المهرجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.