طرق التغلب على ثبات الوزن أثناء الريجيم

يُعد ثبات الوزن أثناء اتباع نظام غذائي للتخسيس من أكثر المراحل إحباطًا التي يواجهها الكثيرون. فبعد الحماس الكبير في بداية الريجيم، حيث تنخفض الكيلوجرامات بسرعة ملحوظة، يفاجأ البعض بتوقف الميزان عن النزول رغم الالتزام بنفس النظام الغذائي والتمارين.



هذه الظاهرة شائعة جدًا ولها أسباب متعددة، لكنها ليست نهاية الطريق، بل هي مجرد مرحلة يمكن تجاوزها ببعض التعديلات الذكية على أسلوب الحياة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن ثبات الوزن أثناء الريجيم ليس فشلًا بل هو مرحلة طبيعية يمر بها معظم من يحاولون إنقاص أوزانهم.



أضافت الدكتورة مروة، أن الأهم هو الاستمرار في الالتزام وإجراء تعديلات بسيطة على النظام الغذائي والروتين اليومي.



وأشارت الدكتورة مروة، إلى أنه بالصبر والتنوع والوعي، يمكن كسر هذه المرحلة والانطلاق من جديد نحو وزن صحي وجسم متوازن.

أولًا: لماذا يحدث ثبات الوزن؟

أوضحت الدكتورة مروة، أنه لفهم الحلول، لابد أولًا من معرفة الأسباب. وغالبًا ما يتوقف الجسم عن خسارة الوزن بعد فترة من الريجيم بسبب:

انخفاض معدل الحرق: الجسم ذكي بطبيعته، فعندما يقلل الشخص السعرات لفترة طويلة، يبدأ في التكيف عن طريق تقليل معدل الأيض (الحرق) للحفاظ على الطاقة.

فقدان الماء والكتلة العضلية: في البداية يكون فقدان الوزن سريعًا نتيجة فقد الماء والجلايكوجين، لكن بعد فترة يصبح النزول أصعب.

الاعتياد على الروتين الغذائي: تكرار نفس الأطعمة والتمارين يجعل الجسم يتأقلم، فلا يستجيب بالسرعة نفسها.

قلة الحركة اليومية غير الرياضية: قد يظن البعض أن التمرين يكفي، لكن قلة النشاط اليومي مثل المشي أو الأعمال المنزلية تؤثر على معدل الحرق العام.

العوامل الهرمونية والنفسية: مثل التوتر، قلة النوم، أو مشاكل في الغدة الدرقية قد تؤدي إلى بطء نزول الوزن.

إنقاص الوزن بسهولة

ثانيًا: استراتيجيات فعالة لكسر ثبات الوزن

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أفضل طريقة لكسر ثبات الوزن، واستكمال رحلة إنقاص الوزن بنجاح.

1. تغيير النظام الغذائي

تبديل عدد السعرات: يُنصح أحيانًا بزيادة السعرات بشكل محسوب لمدة يوم أو يومين فيما يُعرف بـ "إعادة التغذية"، مما يعطي إشارة للجسم بأن هناك طعامًا كافيًا فيعود معدل الحرق للارتفاع.

تقليل الكربوهيدرات البسيطة: الاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، البطاطا، والأرز البني، بدلًا من الخبز الأبيض والمعجنات.

زيادة البروتين: البروتين يعزز الإحساس بالشبع ويزيد من معدل الأيض لأنه يحتاج طاقة لهضمه.

2. إدخال تغييرات في التمارين

رفع شدة التمارين: إذا كنت تمارس المشي فقط، حاول إدخال تمارين مقاومة أو جري متقطع (HIIT) لتحفيز العضلات وزيادة الحرق.

تمارين القوة: بناء الكتلة العضلية يساعد على رفع معدل الحرق حتى في حالة الراحة.

تنويع الروتين: تغيير التمارين باستمرار يمنع الجسم من التعود ويحفزه على الاستجابة.

3. الاهتمام بالنوم والراحة

قلة النوم تؤدي إلى زيادة هرمون الجوع (الغريلين) وانخفاض هرمون الشبع (اللبتين)، مما يسبب زيادة الشهية وصعوبة خسارة الوزن. الحصول على 7–8 ساعات من النوم الجيد يعيد التوازن الهرموني ويساعد على نزول الوزن.

4. شرب الماء بكميات كافية

الجفاف يبطئ عملية الحرق، كما أن العطش قد يختلط أحيانًا مع الشعور بالجوع. لذلك يُفضل شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، مع زيادة الكمية في الأيام الحارة أو أثناء التمرين.

5. متابعة السعرات بشكل أدق

قد يظن البعض أنهم ملتزمون بالريجيم، لكن السعرات الصغيرة الإضافية من المشروبات أو التذوق أثناء الطبخ قد تكون السبب. استخدام تطبيقات حساب السعرات يساعد في التحكم والمتابعة بدقة.

6. إضافة "وجبة فري" ذكية

تناول وجبة حرة مرة واحدة في الأسبوع يساعد على كسر الروتين الغذائي، ويدعم الحالة النفسية، كما قد يحفز الجسم على إعادة التوازن. المهم أن تكون الوجبة محسوبة وليست يومًا كاملًا من الإفراط.

7. تقليل التوتر

التوتر المزمن يرفع هرمون الكورتيزول، الذي يزيد من تخزين الدهون خاصة في منطقة البطن. ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل أو حتى المشي في الهواء الطلق قد تساعد على استعادة التوازن.

8. الصبر وعدم الاستعجال

من المهم إدراك أن نزول الوزن عملية طويلة الأمد. قد يثبت الميزان لأسابيع بينما الجسم في الحقيقة يفقد دهونًا ويكتسب عضلات، وهو ما لا يظهر فورًا على الوزن، لكنه ينعكس على قياسات الجسم والمظهر.

إنقاص الوزن بدون ريجيم

ثالثًا: نصائح عملية يومية

راقب مقاسات الجسم بالمازورة بجانب الوزن.

التقط صورًا لنفسك كل شهر لملاحظة التغيرات الشكلية.

وزّن نفسك مرة واحدة في الأسبوع فقط لتجنب الإحباط.

حاول إدخال أطعمة جديدة صحية لتفادي الملل.

كافئ نفسك بطرق غير الطعام مثل شراء كتاب أو قطعة ملابس.

رابعًا: متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر ثبات الوزن لفترة طويلة رغم الالتزام بكل التغييرات السابقة، فقد تكون هناك مشكلة صحية مثل اضطراب الغدة الدرقية أو خلل هرموني. في هذه الحالة، من المهم مراجعة طبيب مختص لعمل الفحوصات اللازمة.

