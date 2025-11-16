الأحد 16 نوفمبر 2025
محافظات

وزير العدل يتفقد حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد (صور)

وزير العدل بالوادي
وزير العدل بالوادي الجديد، فيتو
أجرى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومرافقيهما جولة بحديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، قام خلالها الوزير والوفد المرافق بزراعة بعض فسائل النخيل؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

جاء ذلك عقب استقبال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الأحد، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في مستهل زيارته للمحافظة  بحضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم، والمستشار الدكتور يحيى البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد عمران رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، ولفيف من السادة أعضاء الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات، إلى جانب عقد لقاء موسّع مع أعضاء الهيئات القضائية بمجمع المصالح الحكومية.

الهيئات القضائية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المستشار عدنان فنجري وزير العدل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية الوادى الجديد مجمع المصالح الحكومية مساعد وزير العدل

الجريدة الرسمية