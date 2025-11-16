وزير العدل يتفقد مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، والوفد رفيع المستوى من مساعدي الوزير وأعضاء الهيئات القضائية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية شمال مدينة الخارجة.

وخلال الجولة، اطّلع الوزير والمحافظ والوفد المرافق على منظومة العمل داخل المجمع، وما يضمه من مقار حكومية موحدة تعمل في بيئة رقمية متكاملة، والتى تقدم خدماتها للمواطنين وفق أحدث النظم التكنولوجية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وعقب الجولة، عقد الوزير والمحافظ لقاءً لعرض أبرز الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، وجهود الدولة في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال كلمته أعرب الوزير عن بالغ تقديره للطفرة الملموسة التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات ومن بينها المنشآت القضائية، مشيدًا بحجم ما تم تنفيذه من مشروعات لخدمة المواطن على أرض المحافظة، لافتًا إلى حرص القيادة السياسية على توطين التنمية المستدامة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة ربوع الوطن، ومقدمًا الشكر لقيادات المحافظة على الجهد المبذول في توفير خدمة لائق ومتميزة لأهالي المحافظة.

وفي ختام اللقاء، قام الوزير بإهداء درع الوزارة للمحافظ، فيما أهدى الزملوط درع المحافظة للوزير وعدد من قيادات الوفد المرافق؛ تقديرًا لهذه الزيارة التاريخية التي شرفت بها المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.