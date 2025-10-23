أحدهما تعلق بالشباك 10 دقائق، مأساة في سقوط طفلين شقيقين من الدور العاشر بدمنهور

لقي طفلان مصرعهما إثر سقوطهما من الطابق العاشر بشرفة منزلهما بأحد الشوارع الشهيرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وفوجئ أهالي مدينة دمنهور بسقوط طفل من الطابق العاشر من شرفة منزل، وتعلق الآخر لمدة 10 دقائق مع فشل إنقاذه من الأهالي، ليسقط ويلقى مصرعه.

وبحسب روايات الأهالي، فقد كان الطفلان يلهوان قرب الشرفة، فسقط الأكبر أولًا، بينما حاول شقيقه الصغير التشبث بسور الشرفة لمدة دقائق وسط صرخات الأهالي، قبل أن يسقط هو الآخر.

قال أحد الجيران: “حاولنا نكسر باب الشقة عشان نلحقهم، خاصة وأنهما لوحدهما، فوالدهما ووالدتهما في عملهما وكانا قافلين عليهما، بس الوقت كان ضدنا.. المشهد كان صعب جدًا، محدش هيقدر ينساه.”

ننشر أسماء الضحايا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بسقوط طفلين من الطابق التاسع من أحد العقارات بشارع عبد السلام الشاذلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع عمر أحمد روميله، 9 سنوات، وإصابة شقيقه إياد، 5 سنوات، قبل وفاته بالمستشفى بعد فشل إنقاذه من إصابته باشتباه نزيف بالمخ، وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

والداهما لم يكونا بالمنزل أثناء وقوع الحادث

كشفت التحريات الأولية أن الطفلين كانا يحاولان القفز من الشباك إلى البلكونة، لكنهما سقطا أسفل العقار، وأن والديهما لم يكونا بالمنزل أثناء وقوع الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.