تطورات جديدة بشأن مأساة أطفال تركتهم والدتهم بالشارع في الزقازيق

وجهت النيابة العامة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية بعرض الأطفال الثلاثة الذين عُثر عليهم بعدما تركتهم والدتهم، على الأطباء بمستشفى الأحرار التعليمي، لإجراء الفحص الطبي والنفسي اللازم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

عايشين في حديقة منذ 5 أيام، شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة بواقعة "سيدة الزقازيق"

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة صادمة، حيث تركت شابة تُدعى رحمة، 20 عامًا، أطفالها الثلاثة في الشارع للعمل في التسوّل بعد هروب زوجها العرفي، إلى محافظة الإسماعيلية ورفضه الاعتراف بهم.

ورصدت فيتو المكان الذي كان يقيم فيه الأطفال الثلاثة، والتقت بأحد الأشخاص الذين ساهموا في إنقاذهم، وكشف تفاصيل الواقعة وظروف الأطفال.

اسكندر يروي تفاصيل صادمة عن واقعة العثور على أطفال الزقازيق

وأكد أحمد إسكندر، صاحب عربة قهوة ثابتة بمنطقة الغشام القريبة من أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة الكائنة بمدينة الزقازيق، أن رحمة تنتمي لعائلة مفككة، حيث توفيت والدتها ويقضي والدها حاليًا عقوبة بالسجن، مضيفًا أن لديها أشقاء آخرين مسجلين وآخرين يعملون في التسول بمناطق مختلفة من المدينة.

حديقة صغيرة ملحقة بعقار سكني بالزقازيق

"وأشار إلى أن رحمة وأطفالها كانوا يقيمون في حديقة صغيرة ملحقة بعقار سكني متعدد الطوابق، وخلف المكان أرض زراعية شاسعة وذلك منذ 5 أيام تقريبًا حيث اعتنى بهم السكان جزئيًا وقدموا لهم الطعام".

رصد الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على صفحته الشخصية على الفيسبوك

ومن جانبه، أشاد اسكندر بعم السيد شداد، الذي وصفه بأنه "البطل الحقيقي للواقعة"، بدوره في رصد الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على صفحته الشخصية على الفيسبوك بعد أن رصدت إحدى كاميرات المراقبة الأم وهي تغادر المكان على متن توك توك برفقة شخصين تاركة الأطفال، مضيفًا أنه قدم لهم الرعاية والطعام لحين تدخل الجهات المعنية.

مكنش غرضه الشهرة ولا التريند

وتابع: عم السيد شداد مكنش غرضه الشهرة بل كانت نيته خالصة لوجه الله، من أجل أن يدخل الأطفال دار رعاية ويعيشون حياة طبيعية مثل باقي الأطفال، خاصة أن الأم غير أمينة عليهم

تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق

وقررت النيابة العامة بالشرقية حجز فتاة تدعى رحمة تبلغ من العمر 20 عامًا، لحين ورود تحريات المباحث وضبط زوجها العرفي، في واقعة العثور على ثلاثة أطفال صغار تُركوا في ظروف مأساوية بأحد شوارع مدينة الزقازيق بالقرب من مستشفى خاص شهير.

