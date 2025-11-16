الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية: الدولة الفلسطينية ستقام على الضفة والقدس شاء من شاء وأبى من أبى

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الاستعدادات لعقد مؤتمر التعافي والإعمار بغزة تتم على قدم وساق.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله، وزير خارجية تشاد اليوم بالنادى الدبلوماسي فى القاهرة، وقال اننا ننتظر قرار من مجلس الأمن وكذلك التواصل مع الشركاء الدوليين ومع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان لها دور كبير فى وقف عمليات الترجيع ووقف اطلاق النار فى غزة.


 

وأوضح أن هناك خطوات متدرجه بشأن غزة وكان الخطوة الأولى تسليم الرهائن الأحياء والجثامين مشيرا إلى انه تتم عمليه استخراج الجثامين من تحت الأنقاض.

وأشار إلى أنه فى المرحلة الأخيرة لإقرار مجلس الأمن بشأن القرار الأمريكى وتشكيل مجلس السلام وقوة السلام الدولية واللجنة الفلسطينية لتوصيل المساعدات، منوها إلى أن كل التحركات توصلنا إلى الاستقرار فى الضفة والقدس الشرقية.


 وركز على أن القوة الدولية التى يتم انتشارها فى غزة دورها متابعة عملية وقف إطلاق النار.

 

وشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية ستقام على الضفة الغربية والقدس الشرقية شاء من شاء وأبى من أبى

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء ثنائى بين الوزيرين أعقبه جلسة مباحثات موسعة كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم


 


 

