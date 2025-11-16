وزير الخارجية يلتقى طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (صور)

18 حجم الخط

ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، محاضرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور ممدوح إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

استهل الوزير عبد العاطي كلمته بالتعبير عن اعتزازه البالغ بالعودة إلى الكلية التي تخرج منها وتتلمذ على يد نخبة من أساتذتها الأجلاء، مشيدا بالكلية العريقة التي تعد واحدة من أهم كليات الاقتصاد والعلوم السياسية في الشرق الأوسط، مثمنا الدور الوطني والعلمي الرائد الذي تقوم به الكلية في تأهيل الكوادر التي أسهمت في تطوير العمل الدبلوماسي والسياسي والبحثي في مصر والمنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي أن حضوره لجامعة القاهرة يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على مواصلة التواصل مع الطلاب والشباب، إيمانًا بأهمية تحفيز الشباب الواعد والتأكيد على دور الأجيال الجديدة في رسم مستقبل الوطن، موضحا أن الدولة المصرية تنظر إلى الشباب باعتبارهم ثروة قومية ومحركًا أساسيًا لمسيرة التنمية الشاملة.

وخلال المحاضرة، قدم وزير الخارجية عرضًا شاملًا لمحددات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضًا أبرز التطورات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة والدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا والبحيرات العظمى والقرن الأفريقي.

كما استعرض النهضة الكبيرة التى حققتها مصر في كافة المجالات خلال العشر سنوات الأخيرة بقيادة رئيس الجمهورية وما إتاحته من فرص واسعة أمام الشباب في مختلف المجالات.

واختُتم اللقاء بحوار تفاعلي موسع مع طلاب الكلية، استمع خلاله الوزير إلى أسئلتهم وأفكارهم حول ملفات السياسة الخارجية، مؤكدًا الحرص على مواصلة الانفتاح على طلاب الجامعات المصرية وتوعيتهم بالدور النشط الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

