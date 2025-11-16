الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقى طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى،
الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو
18 حجم الخط

ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، محاضرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور ممدوح إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

استهل الوزير عبد العاطي كلمته بالتعبير عن اعتزازه البالغ بالعودة إلى الكلية التي تخرج منها وتتلمذ على يد نخبة من أساتذتها الأجلاء، مشيدا بالكلية العريقة التي تعد واحدة من أهم كليات الاقتصاد والعلوم السياسية في الشرق الأوسط، مثمنا الدور الوطني والعلمي الرائد الذي تقوم به الكلية في تأهيل الكوادر التي أسهمت في تطوير العمل الدبلوماسي والسياسي والبحثي في مصر والمنطقة.

 

وأكد الوزير عبد العاطي أن حضوره لجامعة القاهرة يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على مواصلة التواصل مع الطلاب والشباب، إيمانًا بأهمية تحفيز الشباب الواعد والتأكيد على دور الأجيال الجديدة في رسم مستقبل الوطن، موضحا أن الدولة المصرية تنظر إلى الشباب باعتبارهم ثروة قومية ومحركًا أساسيًا لمسيرة التنمية الشاملة.

وخلال المحاضرة، قدم وزير الخارجية عرضًا شاملًا لمحددات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضًا أبرز التطورات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة والدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا والبحيرات العظمى والقرن الأفريقي. 

كما استعرض النهضة الكبيرة التى حققتها مصر في كافة المجالات خلال العشر سنوات الأخيرة بقيادة رئيس الجمهورية وما إتاحته من فرص واسعة أمام الشباب في مختلف المجالات.

واختُتم اللقاء بحوار تفاعلي موسع مع طلاب الكلية، استمع خلاله الوزير إلى أسئلتهم وأفكارهم حول ملفات السياسة الخارجية، مؤكدًا الحرص على مواصلة الانفتاح على طلاب الجامعات المصرية وتوعيتهم بالدور النشط الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي الاقتصاد والعلوم السياسية كليات الاقتصاد والعلوم السياسية السياسة الخارجية المصرية

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلقي الكلمة الرئيسية فى الجلسة الافتتاحية لمعرض AIDC2 '25 للذكاء الاصطناعي (صور)

الخارجية تكشف تفاصيل إنقاذ 3 مصريين في منطقة محظورة بين تركيا واليونان

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة

وزير الخارجية ينقل رسالة "دعم وتضامن كامل" من السيسي لشعب السودان وحكومته

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم فى الصاغة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads