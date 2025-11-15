الخارجية تكشف تفاصيل إنقاذ 3 مصريين في منطقة محظورة بين تركيا واليونان

18 حجم الخط

كشفت وزارة الخارجية والهجرة تفاصيل إنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين في منطقة محظورة بين تركيا واليونان.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثة لمواطنين مصريين عالقين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان، تود وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج الإحاطة بأنه بالتنسيق بين القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية المصرية في إسطنبول، تم إنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين عالقين على جزيرة في نهر مشترك بين تركيا واليونان، وذلك بالتنسيق بين الجهات التركية المعنية، حيث تم إعادتهم مرة أخرى إلى الأراضي التركية.

وأهابت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والتي توهم المواطنين بنظير مبالغ مالية طائلة بالسفر إلى الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، حيث تم رصد غرق العديد من مراكب الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة.

وأكدت وزارة الخارجية ضرورة التزام المواطنين المقيمين في الدول الأوروبية أو الدول المجاورة بقوانين الإقامة، وتجنب المخاطرة بأرواحهم وأموالهم، وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة لعصابات الهجرة غير الشرعية.

