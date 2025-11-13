تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية

18 حجم الخط

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وخلال اللقاء، قدّم وزير الخارجية التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء دوره الوطني في دعم مسيرة العمل التشريعي.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة علي التعاون والتنسيق دائما مع مجلس الشيوخ ولجانه، لافتًا الي دور البرلمان المهم في دعم السياسة الخارجية المصرية لتحقيق أهدافها.

رئيس مجلس الشيوخ

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم قضايا الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشاد بجهود الوزارة وعلي رأسها الدكتور بدر عبدالعاطي فى ذلك، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تعتبر هي الخط الأمامي في الدفاع عن المصالح المصرية والعربية في الخارج.

