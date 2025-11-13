الخميس 13 نوفمبر 2025
خارج الحدود

لبنان يرحب بالمشاركة الأوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب اليونيفيل

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون آن كلير: إن بيروت ترحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب اليونيفيل.

لبنان ترحب بالمشاركة الأوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب اليونيفيل 


وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية الرئاسة: ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024.


الجيش اللبناني يواصل أعماله لمراقبة الحدود 

وأضافت الرئاسة في بيانها: الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافا لما تروج له إسرائيل وهو يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين وما يقال عن تقصير هو محض افتراء.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، وأن إعادة الإعمار هي حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود لكن ذلك لا يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضد المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية.

وتابعت أن خيار التفاوض الذي أعلنته كفيل بإعادة الاستقرار الى الجنوب وكل لبنان لأن استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة.
 

