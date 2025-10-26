الأحد 26 أكتوبر 2025
خارج الحدود

اليونيفيل: تل أبيب تستخف بمجلس الأمن الدولي وبأرواح قواتنا

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقته في لبناناليونيفيل، مساء اليوم الأحد، إن مسيّرة إسرائيلية اقتربت من دورية تابعة لها في كفركلا وألقت قنبلة.

أفعال الجيش الإسرائيلي تنتهك قرار مجلس الأمن وسيادة لبنان

وتابعت اليونيفيل: كذلك قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق النار تجاه قوات حفظ السلام ولا أضرار، مشددة علي أن أفعال الجيش الإسرائيلي تنتهك قرار مجلس الأمن وسيادة لبنان.

وأضافت اليونيفيل: أفعال الجيش الإسرائيلي تظهر استخفافا بسلامة وأمن جنودنا.

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

اليونيفيل الجيش الإسرائيلي لبنان الخارجية اللبنانية

