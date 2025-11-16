الأحد 16 نوفمبر 2025
ترامب يتراجع!

ترامب الذى دافع بقوة عن سياساته الجمركية اضطر أخيرا أن يتراجع ويخفض بلا مفاوضات مع دول أخرى الرسوم الجمركية الأمريكية، على نحو مائتي سلعة غذائية حتى تنخفض أسعارها للمستهلكين.. وأيضًا قرر تقديم منحة مالية للأسر تبلغ نحو ألفي دولار لتعويضهم عن ارتفاع أسعار السلع بعد رفع الرسوم الجمركية.

ترامب فعل ذلك رغم أنه ينتمي لليمين والمتطرف أيضًا، ورغم أنه كان يتمسك في سياساته الجمركية في مواجهة اعتراضات داخلية، وردود أفعال خارجية تمثلت في إجراءات اقتصادية مماثلة.

 لأمنه اضطر لأن يتراجع ويخفض الرسوم الجمركية ليحتوي ضيق الأمريكيين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، قبل أن يتحول المغضب ويترجم إلى تصويت عقابي لحزبه في انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي.

وهذا يُبين أن ترامب الذي يعتبر نفسه سيد العالم كله والحاكم بأمره فيه انحنى ليتفادى عاصفة غضب أمريكي، وفعل ما كان يرفضه من قبل، ونبه إليه بعض الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين وكان في مقدمتهم محافظ المركزي الأمريكي.

بطلب تركيا واسرائيل!

علاقات أخوية ومصالح متعارضة!

 وما فعله ترامب يستحق من قبل الحكومات في العالم أن تتوقف أمامه وتستوعب مغزاه.. فلا يجب السكوت على قلق الشعوب طويلا، ولا بد من احتواء هذا القلق قبل أن يتحول إلى غضب أحيانا يعبر عن نفسه في صناديق الانتخابات، وأحيانا أخرى يعبر عن نفسه خارج تلك الصناديق، أو في الشوارع والميادين! وتلك حصافة سياسية لا غنى عنها للحفاظ على استقرار المجتمع. 

