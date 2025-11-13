تحرير 4 محاضر تموينية خلال حملات على المخابز بالوادي الجديد

18 حجم الخط

قادت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالاشتراك مع مكتب الموازين والدمغة والوحدة المحلية لمدينة الخارجة، حملة تموينية مكبرة للتفتيش والرقابة على المخابز البلدية لتفقد ومتابعة مدى الالتزام بمواصفات وأوزان الخبز وتفعيل مبادرة حقك بالميزان، وبعضوية وليد خضر مدير إدارة الخارجة وزويد أبوطالب مدير الرقابة التموينية بالمديرية وصلاح حلمي مأمور ضبط قضائي.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت عن تحرير ٤ محاضر تمثلت في: نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم وجود ميزان.

وأشارت سلوى، إلى أن إدارة تموين الفرافرة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الفرافرة شنت حملة فجرية على المخابز البلدية برئاسة حسين مبروك وبرفقة أعضاء من إدارة الفرافرة أسفرت عن عدد من المخالفات وتم تحرير عدد ٣ محاضر.

وأكدت مديرية التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومكثف لضمان انتظام العمل بالمنشآت التموينية، والالتزام بالأسعار والمواصفات القياسية، ومواجهة أي ممارسات تخالف القانون، حفاظًا على حقوق المستهلكين وسعيًا لوصول الدعم لمستحقيه.

وأهابت مديرية التموين بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الرقابة على الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، نفذت مديرية التموين عدة حملات بكلٍ من مدينة الخارجة والفرافرة.

