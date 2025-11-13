وفد صيني يزور الوادي الجديد لإنشاء مصنع حمض الفوسفوريك

18 حجم الخط

أعلنت شركة فوسفات مصر الحكومية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن استقبال الشركة وفدًا صينيًا يمثل الشركة المنفذة لمصنع حمض الفوسفوريك للاطلاع على موقع المشروع المخصص له مساحة 600 متر مربع، ووضع اللمسات الأولية للبدء الفعلي، على أن يدخل الخدمة في عام 2027، بما يعزز منظومة القيمة المضافة ويوطّن التكنولوجيا في هذا المجال الحيوي.

وقال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، إن الزيارة تهدف للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات بما يضمن تحقيق أعلى استفادة من خام الفوسفات.

وأكد عبد العظيم: «نلتزم في فوسفات مصر بثقافة أداء مرتفعة المعيار وبخطط توسعية واضحة تُترجم التكليفات وتوجهات الدولة، وبمتابعة من المهندس كريم بدوري، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع حامض الفوسفوريك خطوة استراتيجية ستمكّننا من تعظيم الاستفادة من خاماتنا، ورفع كفاءة سلسلة الإمداد، وزيادة عوائد الشركة بما ينعكس على الاقتصاد الوطني».

وأوضح «واجهنا تحديات تشغيلية وتمويلية ولوجستية، ونجحنا في تحويلها إلى فرص تطوير عبر شراكات فنية وتنفيذية قوية، رؤيتنا للسنوات المقبلة ترتكز على التسريع المسؤول لمشروعات القيمة المضافة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، بما يضمن استدامة قيادتنا محليًا وإقليميًا».

وأضاف رئيس شركة فوسفات مصر، «نستهدف تعميق التصنيع المحلي، ورفع نسب المحتوى المصري، وتوسيع قاعدة الموردين، بما يدعم سلاسل التوريد ويخلق فرص عمل نوعية».

ولفت إلى أنه تعتمد الشركة استراتيجية ابتكار عملية تشمل تحديث أنظمة الاستخراج والمعالجة، والتحول الرقمي في تتبع الخام وجودته، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، إلى جانب برامج صارمة للسلامة والصحة المهنية.

واختتم عبد العظيم، تصريحاته بالتأكيد على عزمها مواصلة قيادة قطاع الفوسفات في مصر والشرق الأوسط، عبر مشروعات نوعية، وتحالفات دولية، ومسارات تشغيل مرنة توازن بين النمو الاقتصادي والالتزام البيئي والمسؤولية تجاه المجتمع.

