الأحد 16 نوفمبر 2025
في عيد ميلاده الـ51، أرقام وبطولات بول سكولز مع مانشستر يونايتد

يحتفل اليوم أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، الأسطورة بول سكولز، بعيد ميلاده الـ51، وسط إشادة واسعة بما قدّمه خلال مسيرته الذهبية مع نادي مانشستر يونايتد.

أرقام وبطولات بول سكولز في الدوري الإنجليزي 

ولعب 499 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر يونايتد سجل 107 أهداف وصنع 55 تمريرة حاسمة كما توج بـ11 لقب بريميرليج (أكثر لاعب إنجليزي فوزًا باللقب).

وإلى جانب هيمنته المحلية، ترك سكولز بصمة كبيرة على الصعيد الأوروبي أيضًا، حيث كان عنصرًا أساسيًا في حقبة السير أليكس فيرجسون التاريخية.

يُصنّف سكولز من بين أبرز من شغل مركز خط الوسط في العالم، واشتهر بدقة تمريراته ورؤيته الاستثنائية وقدرته على تسجيل الأهداف من خارج المنطقة.

