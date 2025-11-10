الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكرملين: ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ونحن كذلك

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو
18 حجم الخط

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الإثنين: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت و"نحن كذلك".

إنهاء الحرب في أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة: بإمكاننا وضع حد للإغلاق الحكومي إذا تخلصنا من قاعدة التعطيل وعلى جمهوريي مجلس الشيوخ إنهاؤها.

وأضاف ترامب: "لا أعلم إلى متى سيستمر الإغلاق الحكومي وهذا يعود للديمقراطيين".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب في أوكرانيا.. روسيا لا تريد إنهاء الحرب التي لها كلفة كبيرة عليها وعلى وأوكرانيا.. أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".

ترامب يطالب الجمهوريين بإنهاء المماطلة التشريعية وإعادة الحلم الأمريكي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، رسالة إلى أعضاء الحزب الجمهوري طالب فيها الجمهوريين أن ينهوا المماطلة التشريعية في مجلس الشيوخ وأن يعيدوا الحلم الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئاسة الروسية الكرملين الرئيس الأمريكى ترامب أوكرانيا الصراع في أوكرانيا

مواد متعلقة

ترامب: سنبدأ قريبا في سداد ديوننا الضخمة البالغة 37 تريليون دولار

ترامب: حرب أوكرانيا كلفتها باهظة وسنتمكن من إنهائها

مدفيديف: الغرب أرسل لأوكرانيا 500 مليار يورو ونظام كييف سرق مبالغ هائلة

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads