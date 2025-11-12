الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين: نأمل أن يسهم نفوذ الرئيس ترامب في التوصل لتسوية الأزمة الأوكرانية

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) مساء اليوم الأربعاء، إن موسكو تأمل أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال مستعدا لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الكرملين: "أوكرانيا تواصل تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية للطاقة.. يجب تحسين العلاقات الروسية الأمريكية وفتح فرص جديدة للتعاون الاقتصادي".

 

ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت

في سياق متصل، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) الإثنين الماضي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت و"نحن كذلك".

إنهاء الحرب في أوكرانيا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مساء الجمعة: بإمكاننا وضع حد للإغلاق الحكومي إذا تخلصنا من قاعدة التعطيل وعلى جمهوريي مجلس الشيوخ إنهاؤها.

وأضاف ترامب: "لا أعلم إلى متى سيستمر الإغلاق الحكومي وهذا يعود للديمقراطيين".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب في أوكرانيا.. روسيا لا تريد إنهاء الحرب التي لها كلفة كبيرة عليها وعلى وأوكرانيا.. أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".

