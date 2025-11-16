صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

18 حجم الخط

تحيي وزارة الأوقاف اليوم 16 نوفمبر ذكرى وفاة المبتهل الكبير الشيخ نصر الدين طوبار (1920–1986م)، أحد رموز الإنشاد الديني في مصر والعالم الإسلامي، وصاحب الصوت الذي خلدته الأجيال بأدعيته وابتهالاته الصادقة التي لامست القلوب ونشرت روح الإيمان والخشوع.

أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار

وُلد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو عام 1920م بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره، ودرس اللغة العربية وعلوم القراءات والحديث.

ذاع صيته في قريته ومحافظته حتى نصحه أصدقاؤه بالتوجّه إلى القاهرة للالتحاق بالإذاعة المصرية، وبعد عدة محاولات نجح عام 1956م في الانضمام إلى صفوف المبتهلين بالإذاعة، لتبدأ رحلته الفنية والدعوية التي استمرت ثلاثة عقود.

قدّم الشيخ طوبار ما يقرب من مائتي ابتهال لا تزال حاضرة في وجدان المصريين والعالم الإسلامي، من أشهرها: يا مالك الملك، يا مجيب السائلين، جل المنادى، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومن لي سواك. وكان أول من أنشد ابتهالاتٍ خاصة لجنود مصر الأبطال خلال حرب أكتوبر 1973م، من أبرزها: سبح بحمدك الصائمون وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا.

سر تميز صوت الشيخ نصر الدين طوبار

تميّز الشيخ نصر الدين طوبار بصوتٍ رخيم يجمع بين القوة والروحانية، فأدى الابتهالات في أجواء بيت المقدس أثناء زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى المسجد الأقصى عام 1977م، حيث كبّر للعيد وردّد خلفه المصلّون في مشهدٍ مهيب. كما أنشد في قاعة ألبرت هول بالعاصمة البريطانية لندن عام 1980م في احتفال المؤتمر الإسلامي العالمي، وكتبت عنه الصحافة الألمانية: «صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب».

وفي عام 1980م اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون، كما تم تعيينه قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح الدينية بمسجد الخازندارة بشبرا، وشارك في تسجيل المصحف المجود للتلفزيون السعودي عام 1978م بالتعاون مع الشيخ محمود البجيرمي.

رحل الشيخ نصر الدين طوبار عن عالمنا في 16 نوفمبر عام 1986م عن عمر ناهز 66 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والابتهال والتلاوة، خلّد بها اسمه كأحد أعظم المبتهلين في تاريخ مصر الحديث.

وتحيي وزارة الأوقاف، هذه الذكرى العطرة، لتؤكد اعتزازها برموز الدعوة والإنشاد الديني الذين خدموا رسالة الإسلام بروحٍ خاشعة وصوتٍ صادق، داعية الله –عز وجل– أن يتغمد الشيخ نصر الدين طوبار بواسع رحمته، ويجازيه خير الجزاء عمّا قدّم من علمٍ وفنٍ ورسالةٍ سامية في خدمة دينه ووطنه.

