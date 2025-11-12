لأول مرة، الأوقاف تعقد مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية

18 حجم الخط

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع المستوى العلمي والأداء القرآني للأئمة، وتحقيق مزيد من العناية بكتاب الله تعالى أداءً وتجويدًا، تُعلن الوزارة عن أسماء المرشحين لمقرأة الأئمة للقراءات القرآنية من الأئمة المجيدين للقراءات السبع أو العشر؛ تمهيدًا لانطلاق فعاليات المقرأة في مختلف المحافظات.

الأوقاف تعقد مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية

وتُهيب الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بمديري المديريات والإدارات الفرعية سرعة موافاة الإدارة العامة بأسماء المساجد التي ستُعقد بها المقارئ، وأسماء الأئمة الراغبين في حضورها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

جهود وزارة الأوقاف لإحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل

يأتي هذا المشروع المبارك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل، وتخريج أئمة متقنين مجوّدين يحملون لواء القرآن الكريم أداءً وتعليمًا، بما يسهم في نشر علوم القرآن الكريم في المجتمع.

