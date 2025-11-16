رفعت سيد أحمد: تصريحات يسرائيل كاتس برفض قيام دولة فلسطينية يمثل "إعلان حرب"

18 حجم الخط

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنه سيتم تجريد غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ هو بمثابة إعلان حرب جديدة على غزة، حيث من الصعوبة أن تجد محتل ولا تجد مقاومة له بالسلاح منذ اتفاق أوسلو 93، حتى اليوم وبالتالى نحن أمام إعلان حرب إسرائيلية جديدة .

التصريحات تمثل إهانة كبيرة للوسطاء العرب والدوليين

وأكد فى تصريح لفيتو أن هذه التصريحات تمثل إهانة كبيرة للوسطاء العرب والدوليين وإعلان من إسرائيل أنها تستهين بهم ولا تحترمهم وترى أن الاتفاقيات التى تمت بإيقاف الحرب وأعمال القتل الإسرائيلي فى حرب غير متكافئة بين شعب أعزل وجيش مسلح بالأسلحة الحديثة ومدعوم من الدول الأوروبية، وبالتالى الموقف الإسرائيلي هو اختراق للوسطاء قبل أن يكون اختراق للفلسطينيين.

الاستيلاء على جبل الشيخ معناه تهديد القاهرة وسيناء والرياض

وواصل حديثه قائلا الاستيلاء على جبل الشيخ معناه تهديد القاهرة وسيناء والرياض بل تهديد المحيط الفلسطينى كله، وبالتالى عليهم ترك جبل الشيخ لأنهم بذلك يعلنون حربا جديدة على كل دول المنطقة وليس فلسطين فقط، وبالتالى على الدول العربية التى فى محيط إسرائيلية.

