عضو كنيست: اتفاق أوسلو فشل ذريع وخلل أمني

نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن عضو الكنيست تسفي سوكوت قوله إن اتفاق أوسلو كان بمثابة "فشل ذريع وخلل أمني خطير فُرض على شعب إسرائيل"، مؤكدًا أن استمرار الالتزام به لم يعد ممكنًا.

انتقادات حادة لاتفاق أوسلو

اعتبر سوكوت أن أوسلو وفّر غطاءً لعمليات ضد إسرائيل بدلًا من أن يحقق السلام، مشددًا على أن الاتفاق لم يحقق الأمن أو الاستقرار لـ الشعب الإسرائيلي.

دعوة للتخلي عن الاتفاقيات

وأضاف عضو الكنيست أن إسرائيل لا يمكنها البقاء "ملزمة باتفاقيات ينتهكها الطرف الآخر"، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية، ما يعكس اتجاهًا متزايدًا داخل أوساط اليمين الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء التزامات أوسلو.

ما هو اتفاق أوسلو؟

اتفاق أوسلو هو اتفاق سياسي تاريخي وُقِّع سنة 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة والنرويج. كان الهدف منه وضع أسس لحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي على أساس "الأرض مقابل السلام".

الاعتراف المتبادل: اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، واعترفت إسرائيل بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

الحكم الذاتي الفلسطيني: إنشاء سلطة فلسطينية تدير شؤون الفلسطينيين في غزة وأريحا أولًا، ثم توسيعها لاحقًا لباقي مدن الضفة.

جدول زمني: كان الاتفاق ينص على مفاوضات لاحقة للتوصل إلى تسوية نهائية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، والأمن.

التنسيق الأمني: التزمت السلطة الفلسطينية بمكافحة ما تعتبره إسرائيل "أنشطة مسلحة" ضدها.

