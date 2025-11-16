الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
محافظات

رمد المنصورة تنجح في إنقاذ عين طفلة 8 سنوات بعد إصابة قطعية معقّدة

جانب من إجراء الجراحة
جانب من إجراء الجراحة برمد المنصورة، فيتو
أعلنت صحة الدقهلية عن نجاح رمد المنصورة في إنقاذ عين طفلة 8 سنوات بعد إصابة قطعية معقّدة.

جاء ذلك في إطار تعليمات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة رفع جاهزية أقسام الطوارئ وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الحرجة

حيث أجرت مستشفى الرمد منذ قليل تدخّلًا جراحيًا دقيقًا لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت قد وصلت إلى طوارئ المستشفى مصابة بـ جرح قطعي كامل في الجفن ممتدّ حتى مجري الدموع والعضلات تحت الجلد.

وقد تمكّن الفريق الطبي من إصلاح الجفن بطريقة احترافية دقيقة تضمن الحفاظ على الوظيفة والجماليات، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة في ترميم أنسجة الجفن.

وأوضح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن مستشفيات الدقهلية تمتلك كوادر مدرّبة في تخصصات الطوارئ الدقيقة، وأن التدخّل السريع والمتقن في مثل هذه الحالات يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية العين من المضاعفات.

من جانبها، صرّحت الدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، أن المستشفى تواصل تقديم خدمات دقيقة في تخصصات الرمد، مشيرة إلى أن إجراء مثل هذه العمليات في وقت قياسي يعكس جاهزية الفرق الطبية وتكاملها، وقدرتها على التعامل مع الإصابات المعقدة.

وفي الختام، وجّه  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر والتقدير للفرق الطبية بمستشفى الرمد على جهودهم المتميزة، بقيادة الدكتور أحمد حسان، مؤكّدًا استمرار دعم المديرية لأقسام الرمد والطوارئ بما يضمن تقديم خدمة آمنة وسريعة لأبناء المحافظة.

