الضغوط المصرفية تدفع البورصة السعودية للتراجع في مستهل التعاملات

واصلت البورصة السعودية تراجعها في مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بموجة بيع على أسهم القطاع المصرفي، إلى جانب حذر المستثمرين مع انتهاء موسم النتائج الفصلية وانتظارهم لمحفزات جديدة.

تراجع مؤشرات البورصة السعودية

وانخفض المؤشر العام "تاسي" في مستهل الجلسة بنسبة 0.3% ليصل إلى 11140 نقطة، متأثرًا بهبوط معظم أسهم القطاع المصرفي الذي يخيم بأدائه على المؤشر رغم إعلان العديد من البنوك عن نتائج مالية قياسية في الربع الثالث، كما تراجعت أسهم قيادية أخرى مثل "أرامكو" و"سابك" و"أكوا باور".

ويأتي هذا الأداء امتدادا لتراجع معنويات السوق منذ تصريحات رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أواخر أكتوبر الماضي، والتي أعلن فيها أن دراسة سياسة ملكية الأجانب ستؤجل إلى العام المقبل، مخالفًا لتوقعات السوق التي كانت تتخذ الإجراء أواخر العام الجاري، وخسر المؤشر منذ ذلك الحين أكثر من 4% من قيمته.

تراجع خسائر الشركات

على صعيد الشركات، أعلنت شركة "بترو رابج" عن تراجع خسائرها المتراكمة إلى 39.94% من رأس المال بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 51.29% في سبتمبر.

كما أعلنت عن خفض مديونيتها عبر السداد المبكر لجزء من قروض المرحلة الثانية بقيمة 3.7 مليار ريال.

وقفز سهم الشركة بأكثر من 2% في مستهل التعاملات قبل أن ينخفض بنسبة 0.5% عند إغلاق الجلسة عند سعر 9 ريالات.

