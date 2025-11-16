الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الضغوط المصرفية تدفع البورصة السعودية للتراجع في مستهل التعاملات

بورصة السعودية، فيتو
بورصة السعودية، فيتو
18 حجم الخط

 واصلت البورصة السعودية تراجعها في مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بموجة بيع على أسهم القطاع المصرفي، إلى جانب حذر المستثمرين مع انتهاء موسم النتائج الفصلية وانتظارهم لمحفزات جديدة.

تراجع مؤشرات البورصة السعودية 

وانخفض المؤشر العام "تاسي" في مستهل الجلسة بنسبة 0.3% ليصل إلى 11140 نقطة، متأثرًا بهبوط معظم أسهم القطاع المصرفي الذي يخيم بأدائه على المؤشر رغم إعلان العديد من البنوك عن نتائج مالية قياسية في الربع الثالث، كما تراجعت أسهم قيادية أخرى مثل "أرامكو" و"سابك" و"أكوا باور".

ويأتي هذا الأداء امتدادا لتراجع معنويات السوق منذ تصريحات رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أواخر أكتوبر الماضي، والتي أعلن فيها أن دراسة سياسة ملكية الأجانب ستؤجل إلى العام المقبل، مخالفًا لتوقعات السوق التي كانت تتخذ الإجراء أواخر العام الجاري، وخسر المؤشر منذ ذلك الحين أكثر من 4% من قيمته.

تراجع خسائر الشركات 

على صعيد الشركات، أعلنت شركة "بترو رابج" عن تراجع خسائرها المتراكمة إلى 39.94% من رأس المال بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 51.29% في سبتمبر.

كما أعلنت عن خفض مديونيتها عبر السداد المبكر لجزء من قروض المرحلة الثانية بقيمة 3.7 مليار ريال.

الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية يحقق أعلى مستوى شهري على الإطلاق

أسهم الطاقة تقود تراجع البورصة السعودية مع هبوط أسعار النفط

 وقفز سهم الشركة بأكثر من 2% في مستهل التعاملات قبل أن ينخفض بنسبة 0.5% عند إغلاق الجلسة عند سعر 9 ريالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية بورصة السعودية القطاع المصرفي سوق الاسهم السعودية هيئة السوق المالية سياسة ملكية الأجانب المؤشر العام تاسي

مواد متعلقة

السعودية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين دون رادع يقوض جهود إحلال السلام

بورصة السعودية تواصل صعودها بمستهل جلسات الأسبوع

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

المزيد
الجريدة الرسمية