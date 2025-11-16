تداول 56 ألف طن و749 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (13) سفينة وتم تداول (56000) طن بضائع و(749) شاحنة و(138) سيارة، وشملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(376) شاحنة و(121) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (51000) طن بضائع و(373) شاحنة و(17) سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة LINE 2 وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا والسفينتين ALCUDIA EXPRESS والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Bridge ، ALCUDIA EXPRESS والحرية.

فيما شهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(267) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة BIG6 وتغادر السفينة QUEEN.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكبا بموانيها.

