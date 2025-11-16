الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 56 ألف طن و749 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (13) سفينة وتم تداول (56000) طن بضائع و(749) شاحنة و(138) سيارة، وشملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(376) شاحنة و(121) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (51000) طن بضائع و(373) شاحنة و(17) سيارة.

تداول 56 ألف طن و749 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة LINE 2  وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا والسفينتين ALCUDIA EXPRESS والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى  Bridge ، ALCUDIA EXPRESS والحرية. 

فيما شهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(267) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة. واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة BIG6 وتغادر السفينة QUEEN. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكبا بموانيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي حركة الصادرات هيئة موانئ البحر الاحمر

مواد متعلقة

تداول 13 ألف طن و795 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

استقرار حركة القطارات اليوم، تأخيرات أقل وانتظام في جميع الخطوط

خطوة نحو تطوير النقل اللوجستي، بدء تصنيع 210 عربة بضائع جديدة للقطار السريع

أخبار مصر اليوم: الري تزيل 164 حالة تعدٍ على مجرى النيل.. مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن.. "حماية المستهلك" يحذر من النصب الإلكتروني

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخطرة على السكك الحديدية

التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى من القطار الكهربائى السريع

تداول 61 ألف طن و900 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية